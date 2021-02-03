Компания «Экопром» оказала поддержку Федерации регби Псковской области

17:42, 04 февраля 2021, ПАИ

Руководитель регоператора по обращению с ТКО в Псковской области – компании «Экопром» Александр Киселёв и псковский тренер по регби Алексей Орешкин провели рабочую встречу. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании, стороны обсудили вопросы, связанные с подготовкой стартов школьной и студенческой регбийных лиг Псковской области.

Планируется, что школьные команды будут состязаться в конце февраля, а студенты выйдут на поле в начале марта. В соревнованиях примут участие 8 школьных и 7 студенческих команд.

Компания «Экопром» с прошлого года оказывает посильную спонсорскую помощь Федерации регби Псковской области. При участии регоператора была приобретена форма для спортсменов, экипировка для тренерского состава, инвентарь для детских школьных команд.

В ходе встречи также был отмечен недавний успех женской команды ПсковГУ, которая попала в десятку лучших команд России и, тем самым, пробилась во 2-й тур Кубка России по снежному регби, который состоится 22 февраля в Москве.

По словам Алексея Орешкина, интерес к регби у псковичей растет. Уже сейчас активно тренируются мужская сборная Псковской области, мужская команда областного центра, сформированы молодежная и женская команды ПсковГУ, а также юниорские команды – регби увлечены около 100 спортсменов, с ними занимаются 5 тренеров.

Директор регоператора отметил, что компания «Экопром» помимо своей основной деятельности старается заниматься и благотворительными проектами. «Мы считаем для себя необходимым оказывать посильную спонсорскую помощь и, в частности, помогать развитию детского и юношеского спорта. Договорились о поддержке школьной и студенческой регбийных лиг Псковской области», - подчеркнул Александр Киселев.