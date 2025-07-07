Псковичка выиграла Летний студенческий чемпионат по лёгкой атлетике

12:49, 07 июля 2025, ПАИ

Псковская легкоатлетка, студентка ПсковГУ Елизавета Николаева выиграла на всероссийских соревнованиях «Летний студенческий чемпионат», которые прошли в Смоленске с 3 по 6 июля. Об этом сообщил тренер ПсковГУ Геннадий Ранцев на личной странице в соцсети «ВКонтакте».

В соревнованиях участвовали студенты 50 вузов.

Николаева выиграла забег на 3 000 метров с препятствиями, показав время 10 минут 42 секунды. Также она стала седьмой в забеге на 1 500 метров.

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