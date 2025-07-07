Псковский футбольный арбитр проходит сборы для судей Первой лиги

14:17, 07 июля 2025, ПАИ

Псковский футбольный арбитр Никита Матиеску проходит тренировочные сборы для судей Первой лиги, которые стартовали в Москве. Об этом ПАИ сообщили в ОФФ «Северо-Запад».

Среди регионов Северо-Запада также впервые на сборы пригласили Никиту Новикова из Петрозаводска. В 2021 году он судил матчи ЮФЛ Северо-Запад. Затем был переведён в федеральную ЮФЛ, а в 2023-м дебютировал во Второй лиге.

Также на сборах ещё один петрозаводчанин Дмитрий Семёнов.

Напомним, что Матиеску впервые вызвали на сборы для судей Первой лиги в феврале этого года, а в прошлом сезоне летом он проходил УТС для арбитров Второй лиги дивизиона «А».

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