Подведены итоги четвёртого этапа Кубка Псковской области по лыжероллерам и кроссу

13:18, 07 июля 2025, ПАИ

Подведены итоги четвёртого этапа Кубка Псковской области, открытого первенства Островского района по лыжероллерам, который прошёл на базе «Юность» 5 июля. Об этом ПАИ сообщили в Федерации лыжных гонок Псковской области.

В соревнованиях приняли участие 85 спортсменов из Невельского, Себежского, Стругокрасненского, Печорского, Островского, Дедовичского, Псковского районов, а также из Великих Лук и Пскова.

По четыре золотые медали на счету спортсменов из Невеля и Островского района. Среди невельских спортсменов выиграли Юрий Васильев, Мария Васильева, Юлия Жарнова и Матвей Лавренов, а среди лыжников Островского района победили Анастасия Делюкина, Анна Волнейко, Елена Останчук и Анжела Федосеева.

Также среди победителей лыжники Стругокрасненского района – Тарас Гусак и Глеб Беляев, Печорского района – Иван Терешин, Пскова – Полина Макеева, Георгий Копаев и Юрий Попов, Великих Лук – Вадим Федосеев, Серафим Ласьков.

Заключительный этап Кубка Псковской области по лыжероллерам и кроссу пройдёт в Печорском районе.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».