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Псковичи выиграли бронзу всероссийского фестиваля по пляжному волейболу

Псковичи, воспитанники спортшколы «Бригантина» стали бронзовыми призёрами всероссийского фестиваля по пляжному волейболу «Зенит в Солнечном», который прошёл в Санкт-Петербурге 5 и 6 июля. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Бригантина».

  • Псковичи выиграли бронзу всероссийского фестиваля по пляжному волейболу
    Фото: Сергей Иванов
  • Псковичи выиграли бронзу всероссийского фестиваля по пляжному волейболу
    Фото: Сергей Иванов
  • Псковичи выиграли бронзу всероссийского фестиваля по пляжному волейболу
    Фото: Сергей Иванов
  • Псковичи выиграли бронзу всероссийского фестиваля по пляжному волейболу
    Фото: Сергей Иванов
  • Псковичи выиграли бронзу всероссийского фестиваля по пляжному волейболу
    Фото: Сергей Иванов
  • Псковичи выиграли бронзу всероссийского фестиваля по пляжному волейболу
    Фото: Сергей Иванов
  • Псковичи выиграли бронзу всероссийского фестиваля по пляжному волейболу
    Фото: Сергей Иванов

Псков на соревнованиях представляли три пары.

В результате Илья Николаев и Иван Ерёмин выиграли бронзу в возрастной группе среди юношей до 18 лет, где за победу боролись 14 пар из Приморска, Санкт-Петербурга, Гатчины, Соснового Бора и Пскова.

Среди юношей до 16 лет из 18 пар псковичи Кирилл Виговский и Кирилл Зорин стали пятыми, а Святослав Зюсько и Лаврентий Куликов – девятыми. Им противостояли соперники из Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Архангельска, Петрозаводска и Удмуртии.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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