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Спорт

Псковские кудоисты прошли УТС на базе Минспорта РФ

Кудоисты Псковской области прошли всероссийские учебно-тренировочные сборы (УТС) на базе Минспорта РФ «Озеро Круглое» с 1 по 6 июля. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил председатель Федерации кудо Псковской области Илья Кучеров.

Псковские кудоисты прошли УТС на базе Минспорта РФ. Фото здесь и далее предоставил Илья Кучеров

Завершающим этапом УТС был дан-тест. После семи часов работы спортсмены прошли свои дан-тесты на первый дан, а Кучеров сдал его на четвёртый дан.

В результате Илья Кучеров стал первым спортсменом в Псковской области с таким высоким даном по кудо.

Кучеров стал первым спортсменом в Псковской области с таким высоким даном по кудо

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