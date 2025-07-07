Псковские кудоисты прошли УТС на базе Минспорта РФ

14:32, 07 июля 2025, ПАИ

Кудоисты Псковской области прошли всероссийские учебно-тренировочные сборы (УТС) на базе Минспорта РФ «Озеро Круглое» с 1 по 6 июля. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил председатель Федерации кудо Псковской области Илья Кучеров.

Завершающим этапом УТС был дан-тест. После семи часов работы спортсмены прошли свои дан-тесты на первый дан, а Кучеров сдал его на четвёртый дан.

В результате Илья Кучеров стал первым спортсменом в Псковской области с таким высоким даном по кудо.

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