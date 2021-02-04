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Общество

11 жителей Пскова привлекли к административной ответственности за уклонение от заключения договора на техническое обслуживание

«Газпром газораспределение Псков» продолжает работу по заключению договоров на техническое обслуживание внутриквартирного / внутридомового газового оборудования (ТО ВКГО/ВДГО) с физическими лицами – потребителями природного газа. В соответствии с действующим российским законодательством каждый собственник жилого помещения, в котором установлено газоиспользующее оборудование, обязан заключить такой договор. Наличие договора – обязательное условие для осуществления поставки газа.

В отношении недобросовестных абонентов по заявлению «Газпром газораспределение Псков» и «Газпром межрегионгаз Псков» комитет по региональному контролю и надзору Псковской области в январе 2021 года вынес первые 11 постановлений о привлечении к административной ответственности. Теперь данные абоненты обязаны не только заключить договор со специализированной организацией для проведения работ по техническому обслуживанию своего газового оборудования, но и дополнительно оплатить штраф от 1 до 2 тысяч рублей.

Работа в данном направлении будет продолжена, на рассмотрение в комитет по региональному контролю и надзору Псковской области представлен список на 10 000 абонентов, которые уклоняются от заключения договора на ТО ВКГО/ВДГО.

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