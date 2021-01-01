«Кошкин дом» и новый собачий приют: как «Шанс» снова получил «Народное признание» (ВИДЕО)
Зоозащитники из организации «Шанс» стали обладателями общественной премии Псковской области «Народное признание». В финале голосования на сайте ПАИ их идея строительства нового приюта для бездомных животных получила поддержку около тысячи человек.
4 февраля победители получили статуэтку «Народного признания» и призы от спонсора премии – Плюсского перерабатывающего комбината.
В интервью ПАИ зоозащитники рассказали, сколько собак они спасли за всё время работы «Шанса».