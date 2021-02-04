Устроивший поножовщину в Порховском районе мужчина отправится в тюрьму

17:59, 04 февраля 2021, ПАИ

Порховский суд отправил в тюрьму мужчину, который порезал собутыльника. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

19 марта 2020 года мужчины распивали спиртное. Между ними возникла ссора из-за оскорбительных высказываний потерпевшего в адрес брата подсудимого. Последний взял нож и нанёс оппоненту удары по лицу и шее, от двух из которых пострадавшему удалось уклониться, а от третьего он упал. После этого злоумышленник покинул место преступления.

Своими действиями он причинил здоровью потерпевшего лёгкий вред. Подсудимому назначили наказание в виде лишения свободы на 2,5 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.