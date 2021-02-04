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Общество

Телефонные мошенники стали использовать мессенджер Telegram

Перепроверяйте ваши входящие. Перезвоните сами родственнику или в банк. Фото newsweek

В мессенджере появился специальный бот, который позволяет использовать подменные номера телефонов и изменять голос при звонке. Об этом сообщает «Коммерсантъ». 

«Для того чтобы изменить голос или позвонить с подложного номера, достаточно воспользоваться новым ботом», – рассказал глава отдела информационной безопасности «СерчИнформ» Алексей Дрозд. После оплаты бот позволяет ввести в специальное поле номер абонента и номер, который тот должен увидеть. 

При такой схеме, по его мнению, опасность в том, что звонящий может выдать себя за родственника, друга или работодателя жертвы с целью вымогательства.

Но чаще всего злоумышленники, используя подмену номера, представляются службой безопасности банка и в ходе разговора уговаривают жертву, чтобы она перевела свои деньги на счёт мошенника, уточняет господин Дрозд.

Псковичи, будьте бдительны!

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