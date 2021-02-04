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Общество

Псковская инфекционная больница рассказала о контроле питания пациентов

В псковской инфекционке тщательно следят за питанием пациентов

 

Псковская областная инфекционная больница рассказала в Instagram о контроле качества питания пациентов.

«Контроль питания ведём регулярно, кроме этого проводим опрос пациентов для оценки качества пищи. Все вопросы решаем сразу с диетологами и поставщиком. Результатами последнего опроса обязательно поделимся», – сообщается в Instagram-аккаунте больницы.

Таким образом, руководство медучреждения получает обратную связь от всех, кто лечился в его стенах.

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