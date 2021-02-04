Псковская инфекционная больница рассказала о контроле питания пациентов
Псковская областная инфекционная больница рассказала в Instagram о контроле качества питания пациентов.
«Контроль питания ведём регулярно, кроме этого проводим опрос пациентов для оценки качества пищи. Все вопросы решаем сразу с диетологами и поставщиком. Результатами последнего опроса обязательно поделимся», – сообщается в Instagram-аккаунте больницы.
Таким образом, руководство медучреждения получает обратную связь от всех, кто лечился в его стенах.