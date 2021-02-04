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Общество

В Псковской научной библиотеке пройдёт XVI Международный книжный форум «Русский Запад»

Стали известны сроки проведения XVI Международного книжного форум «Русский Запад». Он пройдёт в Псковской научной библиотеке с 14 по 17 апреля 2021 года. Это ежегодное мероприятие объединяет издателей, продавцов и читателей книг.

В программе форума запланировано награждение победителей XXV Областного конкурса «Псковская книга – 2020». Для жителей Пскова в рамках форума пройдёт ярмарка с участием издательств Москвы, Санкт-Петербурга и Пскова. Традиционно пройдут «День детской книги», «День православной книги», презентации книг псковских авторов в рамках «Псковской страницы», встречи с писателями.

Форум проводится при поддержке администрации Псковской области и является одним из самых значимых культурных событий Псковского региона в продвижении и популяризации книг и чтения.

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