Девушка госпитализирована в результате ДТП на Рижском проспекте в Пскове
4 февраля на перекрёстке улицы Балтийской и Рижского проспекта произошло столкновение двух автомобилей – Volksvagen Passat и ВАЗ-2114.
В результате ДТП пострадала пассажирка ВАЗ-2114, 98 года рождения. Как передали корреспонденты ПАИ, она была госпитализирована в медучреждение прибывшей бригадой скорой помощи. Спасатели областной АСС обесточили автомобили и передали пострадавшую для госпитализации.
На месте аварии сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельство происшествия.