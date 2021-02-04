0
23:52
Новый очаг коронавируса возник в детском саду Стругокрасненского района Псковской области
23:17
Камеры видеонаблюдения запечатлели момент ДТП на Рижском проспекте
22:59
Девушка госпитализирована в результате ДТП на Рижском проспекте в Пскове
20:48
#Опросник ПАИ: Можете ли вы отказаться от интернета
20:30
В регионах России начнут искать научные таланты
19:05
Телефонные мошенники стали использовать мессенджер Telegram
18:38
На территории исторического парка «Россия – моя история» в Пскове построят выставочное пространство
Еще новости
Общество

Девушка госпитализирована в результате ДТП на Рижском проспекте в Пскове

На Рижской пострадала в ДТП пассажирка автомобиля ВАЗ-2114. Фото ПАИ

 

4 февраля на перекрёстке улицы Балтийской и Рижского проспекта произошло столкновение двух автомобилей – Volksvagen Passat и ВАЗ-2114.

В результате ДТП пострадала пассажирка ВАЗ-2114, 98 года рождения. Как передали корреспонденты ПАИ, она была госпитализирована в медучреждение прибывшей бригадой скорой помощи. Спасатели областной АСС обесточили автомобили и передали пострадавшую для госпитализации.

На месте аварии сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельство происшествия.

 

  • Столкновение автомобилей на Рижской
    Фото: ПАИ
  • Столкновение автомобилей на Рижской
    Фото: ПАИ
  • Столкновение автомобилей на Рижской
    Фото: ПАИ
  • Столкновение автомобилей на Рижской
    Фото: ПАИ
  • Столкновение автомобилей на Рижской
    Фото: ПАИ
  • Столкновение автомобилей на Рижской
    Фото: ПАИ
  • Столкновение автомобилей на Рижской
    Фото: ПАИ

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Где вам удобнее заниматься спортом?

Проголосовать >>>

Новый очаг коронавируса возник в детском саду Стругокрасненского района Псковской области
04 февраля 2021
Новый очаг коронавируса возник в детском саду Стругокрасненского района Псковской области
Камеры видеонаблюдения запечатлели момент ДТП на Рижском проспекте
04 февраля 2021
Камеры видеонаблюдения запечатлели момент ДТП на Рижском проспекте
Девушка госпитализирована в результате ДТП на Рижском проспекте в Пскове
04 февраля 2021
Девушка госпитализирована в результате ДТП на Рижском проспекте в Пскове
#Опросник ПАИ: Можете ли вы отказаться от интернета
04 февраля 2021
#Опросник ПАИ: Можете ли вы отказаться от интернета
В регионах России начнут искать научные таланты
04 февраля 2021
В регионах России начнут искать научные таланты
Телефонные мошенники стали использовать мессенджер Telegram
04 февраля 2021
Телефонные мошенники стали использовать мессенджер Telegram
На территории исторического парка «Россия – моя история» в Пскове построят выставочное пространство
04 февраля 2021
На территории исторического парка «Россия – моя история» в Пскове построят выставочное пространство
Сорвавшая сроки строительства кампуса ПсковГУ компания попала в реестр недобросовестных поставщиков
04 февраля 2021
Сорвавшая сроки строительства кампуса ПсковГУ компания попала в реестр недобросовестных поставщиков

Идет загрузка...