Пропавшего 17-летнего Дмитрия Степанова ищут в Пскове

08:08, 05 февраля 2021, ПАИ

В Пскове ищут пропавшего 17-летнего Дмитрия Степанова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили представители регионального отделения отряда «Лиза Алерт» в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».

1 февраля молодой человек ушёл из дома и не вернулся. Приметы пропавшего: рост 175 сантиметров, плотного телосложения, волосы темно-русые, глаза серые. Был одет в темно-синюю куртку, чёрные спортивные штаны, чёрные кроссовки. С собой был чёрный рюкзак и черная сумка на пояс.

Если вы что-либо знаете о местонахождении Дмитрий Степанова, просьба обратиться по номеру 8(800)700-54-52 или 112.