Коронавирус повышает риск инфаркта у беременных в 25 раз – медики

08:27, 05 февраля 2021, ПАИ

Риск инфаркта у беременных женщин с COVID-19 оказался выше в 25 раз. К такому выводу пришли специалисты отделения сердечно-сосудистой медицины американской клиники Brigham and Women's Hospital, пишет газета «Известия».

В рамках исследования были проанализированы данные 406 446 женщин, которых доставили в больницу для родов. Оказалось, что вероятность развития инфаркта миокарда у больных коронавирусом выше в 25 раз, чем у здоровых беременных женщин. При этом риск возникновения венозной тромбоэмболии — вдвое выше.

Специалисты отметили, что при беременности у женщины в 10 раз повышается свертываемость крови. Если женщину госпитализируют в стационар с целью сохранения беременности и лечения, то свертываемость повышается в 18 раз. COVID-19 также способствует сгущению крови и образованию тромбов.