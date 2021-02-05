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Общество

Европейскую часть России накроет волна аномального холода

Аномальный холод ожидается в европейской части России в выходные. Об этом сообщил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

Волной холода принято считать падение зимних температур ниже нормы на семь и более градусов в течение длительного периода. В понедельник температура воздуха ночью упадёт до -25 градусов, днём до -18 градусов.

До конца рабочей недели морозы сохранятся, отметил метеоролог.

Похолодание будет во многих регионах. Понижение температуры затронет Северо-Западный федеральный округ, центр европейской части России, а также Черноземье и юг.

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