33 самолёта-разведчика зафиксировали у границ России на неделе

09:19, 05 февраля 2021, ПАИ

За неделю более 40 самолетов и беспилотных летательных аппарата вели разведку у границ России. Активность зарубежных летательных аппаратов выявили российские средства контроля воздушного пространства, пишет «Российская газета».

У российских границ были обнаружены 33 самолета-разведчика и восемь разведывательных БПЛА. Они были взяты на сопровождение российскими радиолокационными станциями.

Чтобы не допустить нарушения государственной границы, в воздух один раз был поднят истребитель.