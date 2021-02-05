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Общество

33 самолёта-разведчика зафиксировали у границ России на неделе

За неделю более 40 самолетов и беспилотных летательных аппарата вели разведку у границ России. Активность зарубежных летательных аппаратов выявили российские средства контроля воздушного пространства, пишет «Российская газета».

У российских границ были обнаружены 33 самолета-разведчика и восемь разведывательных БПЛА. Они были взяты на сопровождение российскими радиолокационными станциями.

Чтобы не допустить нарушения государственной границы, в воздух один раз был поднят истребитель.

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