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Общество

Власти Псковской области продолжат сотрудничество с УФСИН

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова провела рабочую встречу с начальником регионального Управления Федеральной службы исполнения наказаний Евгением Стариковым. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации, в мероприятии также участвовали представители региональных комитетов по труду и занятости, образованию, здравоохранению, социальной защите, закупкам, экономическому развитию и инвестиционной политике.

Стороны подвели итоги совместной работы за 2020 год. Так, за прошедшие 12 месяцев в 2,5 раза выросло количество продукции производства региональных учреждений ФСИН, поставляемой в учреждения здравоохранения, образования и социальной защиты Псковской области.

Также шла речь о перспективах дальнейшего взаимодействия администрации области и Управления ФСИН. Уже сформирован план работы на первое полугодие 2021 года, который предусматривает совершенствование деятельности производственного сектора учреждений ФСИН, направленное на соответствие предлагаемой продукции потребностям региона.

В ближайшее время пройдет заседание комитета Совета Федерации по экономической политике совместно с ФСИН России. Оно будет посвящено вопросам обеспечения государственными и муниципальными заказами учреждений уголовно-исполнительной системы в субъектах.

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