На исправительные работы отправил двух алиментщиков дедовичский суд

10:13, 05 февраля 2021, ПАИ

В Дедовичском районе двое мужчин отправятся на исправительные работы за неуплату алиментов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

По решениям суда один из мужчин был обязан вносить 1/2 части минимального размера оплаты труда ежемесячно на содержание 5 несовершеннолетних детей, второй – на 1 ребенка в аналогичном размере. Однако плата алиментов не производилась, и нерадивые родители были привлечены к административной ответственности с назначением наказания в виде административного ареста сроком на 10 суток.

Впоследствии они снова не оказывали детям материальной помощи, задолженность по алиментам у одного из нарушителей составила более 54 000 рублей, у второго - порядка 4500 рублей. В результате суд назначил неплательщикам наказание в виде исправительных работ сроком 8 месяцев и 6 месяцев соответственно с удержанием в доход государства 5% из заработной платы.

Приговоры не вступили в законную силу.