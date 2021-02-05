0
13:48
Всех псковичей старше 60 лет с симптомами ОРВИ будут тестировать на COVID-19
13:20
Всероссийскую перепись населения перенесли на сентябрь 2021 года
12:47
В Псковской области два дня будет перекрыта дорога Ямок – Кроксово – Первомайск
12:24
Количество лапароскопических операций увеличилось в Псковской области в 2020 году
12:18
В Псковской области снизилась смертность от онкозаболеваний
12:11
Иван Грибов про стулья в псковской музыкальной школе: В них даже ни пуха, ни пера нет
12:07
До -20 градусов опустится температура в Псковской области предстоящей ночью
Еще новости
Общество

Прямая трансляция богослужения в Михайловском соборе Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря

На YouTube-канале Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря стартовала прямая трансляция Божественной литургии в день преставления старца архимандрита Иоанна (Крестьянкина). Богослужение проходит в Михайловском соборе.

Подать записки о здравии и о упокоении, сорокоуст и Псалтирь в Псково-Печерском монастыре можно по ссылке ppm.pravoslavie.ru.​

Православные книги для детей и взрослых издательства «Вольный странник» – vsbook.ru.​ Иконы Псково-Печерских мастерских – ppmaster.ru.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Где вам удобнее заниматься спортом?

Проголосовать >>>

Всех псковичей старше 60 лет с симптомами ОРВИ будут тестировать на COVID-19
05 февраля 2021
Всех псковичей старше 60 лет с симптомами ОРВИ будут тестировать на COVID-19
Всероссийскую перепись населения перенесли на сентябрь 2021 года
05 февраля 2021
Всероссийскую перепись населения перенесли на сентябрь 2021 года
В Псковской области два дня будет перекрыта дорога Ямок – Кроксово – Первомайск
05 февраля 2021
В Псковской области два дня будет перекрыта дорога Ямок – Кроксово – Первомайск
Количество лапароскопических операций увеличилось в Псковской области в 2020 году
05 февраля 2021
Количество лапароскопических операций увеличилось в Псковской области в 2020 году
В Псковской области снизилась смертность от онкозаболеваний
05 февраля 2021
В Псковской области снизилась смертность от онкозаболеваний
Иван Грибов про стулья в псковской музыкальной школе: В них даже ни пуха, ни пера нет
05 февраля 2021
Иван Грибов про стулья в псковской музыкальной школе: В них даже ни пуха, ни пера нет
До -20 градусов опустится температура в Псковской области предстоящей ночью
05 февраля 2021
До -20 градусов опустится температура в Псковской области предстоящей ночью
Число умерших от коронавируса в Псковской области достигло 140
05 февраля 2021
Число умерших от коронавируса в Псковской области достигло 140

Идет загрузка...