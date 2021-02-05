Прямая трансляция богослужения в Михайловском соборе Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря
На YouTube-канале Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря стартовала прямая трансляция Божественной литургии в день преставления старца архимандрита Иоанна (Крестьянкина). Богослужение проходит в Михайловском соборе.
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