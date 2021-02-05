Псковская область заняла третье место в СЗФО по числу ищущих работу барменов

11:32, 05 февраля 2021, ПАИ

Псковская область среди регионов СЗФО находится на третьем месте по числу опубликованных вакансий для барменов. 3% от всех вакансий для барменов по Северо-Западу приходится на регион, сообщает hh.ru.

«Отметим, что в январе 2021 года количество опубликованных вакансий для барменов в целом по стране больше на 68%, чем в аналогичном периоде прошлого года. При этом работодатели Псковской области в начале 2021 года также начали активно публиковать вакансии для местных соискателей, ищущих работу барменами. Это вполне может свидетельствовать о постепенном восстановлении рынка для одной из самых пострадавших в пандемию сфер в гостинично-ресторанном бизнесе. Чаще всего местные работодатели готовы были принять на работу кандидатов с опытом работы от 1 года до 3 лет, хотя пользовались спросом и начинающие специалисты, которым могли предоставить возможность обучения во время работы», - отметила руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад Мария Бузунова.

По статистике, среди барменов ищет работу чуть больше мужчин, чем женщин. Чаще всего соискателем является достаточно опытный специалист со стажем от трех до шести лет.

Также примечательно, что некоторые соискатели, ищущие работу в качестве барменов, в своих резюме в графе «О себе» периодически отмечают свой ковид-статус: «переболел ковидом», «имеются антитела» или «прошел вакцинацию от коронавируса». Эта информация о себе, как правило, размещается в резюме соискателями добровольно и не является обязательной. Кроме того, официально работодатели не могут в своих вакансиях прописывать предпочтения к соискателям, имеющим антитела или прошедшим вакцинацию.

Псковские бармены в среднем рассчитывали на доход порядка 30 тысяч рублей в месяц, предложение от работодателей равнялось в 2020 году 29 тысячам рублей, что в целом соответствует среднероссийским показателям.