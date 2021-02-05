Судьба Пустошкинского хлебокомбината решится 5 февраля

11:47, 05 февраля 2021, ПАИ

Судьба ООО «Пустошкинский хлебокомбинат» решится 5 февраля. На внеочередной сессии депутаты Собрания депутатов Пустошкинского района рассмотрят вопрос дачи согласия на совершение сделки по договору целевого займа с ОАО «Псковский Хлебокомбинат», сообщает районная газета «Вперед».

Вопрос о работе Пустошкинского хлебокомбината и задолженности по зарплате перед сотрудниками поднимался ещё в мае 2020 года. Депутаты требовали от главы и администрации района найти варианты решения данных проблем. Также депутатский корпус вел переговоры с администрацией Псковской области, профильными комитетами с просьбой оказать содействие предприятию.

В 2020 году ОАО «Псковский Хлебокомбинат» вышло с предложением заключить договор целевого займа с целью погашения долгов по зарплате перед работниками пустошкинского ООО. В качестве обязательств рассматривалась передача в залог доли в уставном капитале Пустошкинского хлебокомбината.

Данный вопрос обсуждался в ходе встречи районных депутатов и представителей администрации региона с генеральным директором ОАО «Псковский Хлебокомбинат» Виктором Почерниным. Также шла речь о необходимости рассмотрения перспектив восстановления производства на Пустошкинском хлебокомбинате, обсуждались вопросы юридического оформления имущества компании.

В ходе внеочередной сессии районного Собрания депутаты рассчитывают дать согласие на совершение сделки. Главным её условием станет проработка администрацией района планов развития пустошкинского предприятия с ОАО «Псковский Хлебокомбинат».