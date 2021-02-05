Поход в магазин без маски обошелся жителю Дедовичского района в 7,5 тысяч рублей

11:54, 05 февраля 2021, ПАИ

В Дедовичском районе мужчину оштрафовали на 7,5 тысяч рублей за повторный поход в магазин без маски. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

31 января подсудимый находился в торговом зале продуктового магазина «Пятерочка» без средств индивидуальной защиты. Ранее он уже привлекался к ответственности за аналогичное деяние.

Нарушитель не пришел на судебное заседание, в письменном заявлении он попросил рассмотреть дело в его отсутствие. Вину в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 20.6.1 КоАП РФ, мужчина признал. В результате суд назначил ему административный штраф. Постановление не вступило в законную силу.