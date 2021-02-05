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Общество

Урок мужества для псковских школьников проведут в Zoom

12 февраля в школах Пскова пройдет урок мужества, посвященный 32-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. Урок состоится на базе электронной площадки Zoom. Инициаторами мероприятия стали члены Псковского городского Совета ветеранов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«Как известно, датой окончательного вывода советских войск является 15 февраля, но мы решили провести этот урок мужества несколькими днями ранее. В нашем онлайн-мероприятии примут участие бывшие воины-афганцы Шамиль Ахметов и Николай Дубик, которые поделятся с ребятами своими воспоминаниями о том периоде своей жизни. Лично для меня эта дата очень важна, и хотя в то время я служил в других войсках нашей армии, мысленно всегда был с ребятами из ограниченного контингента советских войск в Афганистане», - рассказал председатель Псковского городского Совета ветеранов Виктор Андреев.

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