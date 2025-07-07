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Общество

В Опочке подрядчик приступил к ремонту городского стадиона

В Опочке подрядчик приступил к ремонту городского стадиона, сообщил глава Опочецкого округа Юрий Ильин в своём телеграм-канале.

В ближайшее время будут проведены работы по ремонту трибун, благоустроена территория вокруг них и улучшена входная группа.

«Мы постараемся сделать наш стадион комфортным и привлекательным для всех жителей и гостей города — зрителей и спортсменов», — отметил Юрий Ильин.

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