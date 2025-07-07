В Опочке подрядчик приступил к ремонту городского стадиона
В Опочке подрядчик приступил к ремонту городского стадиона, сообщил глава Опочецкого округа Юрий Ильин в своём телеграм-канале.
В ближайшее время будут проведены работы по ремонту трибун, благоустроена территория вокруг них и улучшена входная группа.
«Мы постараемся сделать наш стадион комфортным и привлекательным для всех жителей и гостей города — зрителей и спортсменов», — отметил Юрий Ильин.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
07 июля 2025
Более полумиллиона абитуриентов воспользовались «Госуслугами» для поступления в колледжи и техникумы