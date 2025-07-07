О реализации нацпроектов в Печорском округе доложил Валерий Зайцев губернатору

14:26, 07 июля 2025, ПАИ

Печорский муниципальный округ занимает 12-е место в рейтинге реализации нацпроектов в Псковской области. В прошлом году он был на 24-м месте из 26 муниципальных образований, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Ведётся реконструкция водозабора «Майский» по национальному проекту «Чистая вода». Строители приступили к промывке скважины и начали тестировать оборудование. Следующий этап – завершение монтажа теплового пункта, благоустройство территории и пусконаладочные мероприятия, сообщил глава Печорского округа Валерий Зайцев на встрече с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. Общий бюджет проекта составляет около 370 миллионов рублей.

Строительство монофункциональной спортивной площадки ведётся в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в Печорах.

Детская школа искусств после капитального ремонта получила новое оборудование и музыкальные инструменты. В следующем году здесь откроется Школа креативных индустрий с финансированием более 40 миллионов рублей. Работа в новом центре творчества будет реализована по трём направлениям: анимация и 3D-графика, фото- и видеопроизводство, звукорежиссура.

Инициативное бюджетирование активно развивается в округе. Проект по замене уличного освещения в Печорах получил субсидию 1,9 миллиона рублей из средств регионального бюджета. С учётом софинансирования и инициативных платежей общая стоимость проекта составит 2,5 млн рублей. Планируется замена около 270 светильников.

В округе работает 34 территориальных общественных самоуправления (ТОС), 21 инициатива получила финансирование на общую сумму почти восемь миллионов рублей. Это вдвое больше показателей прошлого года.

Округ подал заявку на участие в 10-м Всероссийском конкурсе лучших проектов по созданию комфортной городской среды. В случае победы планируется создание парка с благоустроенным прудом и скейт-площадкой в микрорайоне «Майский».

«Важно не сбавлять темпы и качественно подходить к реализации всех проектов», – отметил по итогу встречи губернатор.