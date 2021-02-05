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Общество

Псковская гордума займётся вопросом проведения водоснабжения к дому многодетной семьи

Псковская городская Дума займётся вопросом о проведении централизованного водоснабжения к дому №5 по 2-му переулку Шабаново. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

На заседании комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству заместитель главы города Владимир Воробьев рассказал, что в конце июля к нему обратилась многодетная семья, которая получила участок земли от государства. Поиском участка они занимались самостоятельно, поэтому проведение централизованного водоснабжения не было предусмотрено.

Директор «Горводоканала», депутат ПГД Константин Болотин заявил, что готов пойти навстречу семье и помочь с проведением работ. По его словам, дом можно подключить к централизованному водопроводу, если будут закуплены материалы и оплачена часть работ.

Елена Полонская поддержала инициативу депутата. Она отметила, что гордума возьмет на себя решение этого вопроса.

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