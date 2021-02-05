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Общество

Фестиваль науки стартует в Псковской областной библиотеке 8 февраля

В Псковской областной библиотеке 8 февраля стартует фестиваль науки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе библиотеки.

8 февраля в 12:00 открывается цикл мероприятий, которые приурочены к Году науки.

В программе фестиваля квест, темой которого станут различные области науки и известные научные деятели. Участники смогут продемонстрировать свои знания, а также познакомиться с Псковской областной универсальной научной библиотекой.

Кроме того, пройдут презентации книг лауреатов литературной премии «Просветитель» и книг о тех, кто спасает жизни. Желающие смогут посетить книжные выставки «Подвиги человеческого ума: из истории развития науки» и «Наука день за днем», а также художественную выставку «Софья Ковалевская. Михайловское – Полибино – Стокгольм». Совместно с «Точкой кипения» Омского государственного технического университета библиотека проведёт День информации «Мегапроект НТИ», в рамках которого состоится вводный урок Национальной технологической инициативы. Подробнее на сайте библиотеки.

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