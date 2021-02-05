Инспекторы из Буя задержали направлявшегося в Псков преступника

14:10, 05 февраля 2021, ПАИ

По дороге в Псков костромские инспекторы из города Буй задержали преступника, находящегося в федеральном розыске, сообщает пресс-служба УМВД России по Костромской области.

Сотрудники ДПС Роман Варзин и Дмитрий Кашицын обратили внимание на автомобиль ВАЗ-2108 и подали знак об остановке. Позже они заметили, как находившийся за рулем гражданин судорожно меняется местами с пассажиром.

Выяснилось, что автомобилем управлял 24-летний житель Омской области. Он не смог предъявить водительское удостоверение, сообщив, что забыл его дома. 27-летний пассажир и одновременно хозяин автомобиля предъявил документы и пояснил, что едет с другом в Псков. Но в дороге устал и уступил место товарищу, хотя знал об отсутствии у того водительского удостоверения.

При проверке по базам данных оказалось, что находившийся за рулем 24-летний молодой человек неоднократно привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. В июне 2020 года суд в Омске приговорил его к 200 часам обязательных работ. Поскольку выполнять решение суда нарушитель не собирался, в августе прошлого года он был объявлен в федеральный розыск. За время, пока беглец скрывался, ему заменили «трудовую повинность» на реальное лишение свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

В отношении обоих автолюбителей были составлены административные материалы. После чего хозяин транспортного средства отправился дальше, а его товарищ остался дожидаться представителей ФКУ УФСИН России по Омской области.