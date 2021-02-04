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Культура

Псковский музей-заповедник опубликовал расписание на ближайшие выходные

Псковский музей-заповедник опубликовал расписание работы на предстоящие выходные.

Как сообщили Псковскому агентству информации в учреждении, 6 и 7 февраля будет работать выставка Ильи Семина «Призрак водопада» (Двор Постникова, ул. О. Кошевого, 2). Экспозиция открыта до 3 марта, посетить её можно ежедневно, кроме вторника, с 11:00 до 18:00. Стоимость входных билетов: взрослый - 150 рублей, льготный - 100 рублей. Целевая аудитория: 16+. Здесь же можно посетить выставки «Три века Двора Постниковых» (1 этаж), «История Победы» (1 этаж).

6 февраля в 11:00 и 13:00 псковичей с детьми приглашают на культурно-образовательную программу «Псков – город-воин, защитник и созидатель» (главное здание музея, ул. Некрасова, 7, экспозиция «Культура и искусство древнего Пскова»). На занятии речь пойдёт о военной истории Пскова, его архитектурной и художественной традиции: от крепостного зодчества до памятников ЮНЕСКО. Для группы 1-4 человека стоимость составит 600 руб., 5-8 человек - 800 руб. Обязательна предварительная запись по телефону: +78112292260. Сбор группы - в фойе музея.

В этот же день в 14:30 состоится сборная экскурсия по экспозиции «Культура и искусство древнего Пскова» в главном здании музея. Она будет стоить 1300 рублей для группы до 5 человек, также потребуется оплатить входные билеты. Обязательна предварительная запись по телефону: +78112663311.

В субботу в 15:00 пройдёт и сборная экскурсия по музейному комплексу «Двор Постникова». Участники посетят выставки «История Победы», «Три века двора Постниковых», «Призрак водопада», смогут ознакомиться с жизнью и бытом купеческих палат. Стоимость билетов: 300 руб. – взрослый, 200 руб. – льготный. Телефон для предварительной записи: 29-22-59. Электронная почта для записи: dvorpost.museum@gmail.com.

7 февраля в 13:00 запланирована сборная экскурсия продолжительностью 1 час по комплексу «Варлаамовский угол» (Варлаамовская башня, ул. Леона Поземского, 46). Маршрут проходит по Варлаамовской башне, боевому ходу, выставке «Прогулки по Пскову XIX в.» из атласа рисунков И. Ф. Годовикова и завершается в Высокой башне. Стоимость: 250 руб. – взрослый, 150 руб. – льготный билет. Телефон для записи: +78112292259.

Также в воскресенье организуют культурно-образовательную интерактивную программу «Едет Масленица по льду, везёт блинцы на меду» во Дворе Постникова. Она основана на традиционной народной культуре Псковского края с фольклорной составляющей. Стоимость: группа 1-4 человека - 600 руб., 5-8 человек - 800 руб. Обязательна предварительная запись: +78112292260.

Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря принимает гостей со вторника по воскресенье с 11:00 до 18:00 (касса до 17:30). Выходной: понедельник и последний вторник месяца (санитарный день). Собор открыт при отсутствии осадков. Телефон: +7 (8112) 33-15-35.

Приказную палату Псковского кремля можно посетить в эти же дни в то же время. Информационный центр музея работает без выходных. Здесь развернуты экспозиции «Приказная палата - центр административного управления земли Псковской к. XVII - н. XVIII вв.» (2 этаж) и выставка «Господин Псков» (1 этаж).

Территория Псковского кремля с 1 сентября по 30 апреля открыта для посещения в общем порядке ежедневно с 8:00 до 21:00.

Варлаамовская башня работает ежедневно по 28 февраля с 11:00 до 18:00, технический перерыв - с 13:00 до 14:00.

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