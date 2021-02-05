Каменные склепы XVII-XVIII веков обнаружили псковские археологи

14:49, 05 февраля 2021, ПАИ

Псковские археологи обнаружили два каменных склепа XVII-XVIII веков. Об этом археологический центр Псковской области сообщил в своём Instagram-аккаунте.

В ходе архитектурно-археологических исследований церкви Косьмы и Дамиана с Гремячей горы специалисты раскрыли и изучили два каменных склепа, расположенных в южном приделе и перед притвором. В склепах обнаружены несколько погребений.

Также обнаружены нательные кресты, золотное шитьё и фрагменты обуви. После проведённых исследований останки будут перезахоронены рядом с церковью. 5 февраля археологи завершили полевой сезон 2020 года. Последний раскоп, который они начали в конце года, был закончен.