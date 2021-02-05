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Общество

Лучших швей определили в островской колонии

В исправительной колонии №2 в Островском районе прошел конкурс «Лучший по профессии» среди осужденных, обучающихся по специальности «швея». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

На базе профессионального образовательного учреждения №37 ФСИН России осужденные продемонстрировали свои практические навыки в скорости и качестве изготовления мягкой игрушки. В УФСИН отметили, что в тестовых заданиях участники конкурса показали хорошие теоретические знания. Особое внимание уделялось соблюдению правил техники безопасности.

«Конкурсы профмастерства являются хорошим стимулом осужденных к обучению. В свою очередь получение рабочей специальности станет еще одним ключевым звеном в процессе ресоциализации освобождающихся граждан», - отметил директор профессионального образовательного учреждения №37 ФСИН России Анатолий Цух.

Победители конкурса получат поощрение от начальника исправительной колонии.

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