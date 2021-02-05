Виновник «пьяного» ДТП в Пушкиногорском районе получил условный срок

16:39, 05 февраля 2021, ПАИ

За управление автомобилем в состоянии опьянения Пушкиногорский районный суд назначил условный срок мужчине, имеющему судимость за совершение аналогичного преступления. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Объединённой пресс-службе судов Псковской области.

14 сентября 2020 года мужчина после распития спиртных напитков поехал на автомобиле из поселка Пушкинские Горы в одну из деревень района, где столкнулся с другой машиной. На предложение сотрудника ДПС пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения он не согласился.

Подсудимый полностью признал себя виновным и получил наказание в виде лишения свободы на 1 год условно с испытательным сроком на 2 года. Также его лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 3 года.

Приговор в законную силу не вступил.