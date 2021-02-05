Больше всего вопросов губернатору во время прямой линии задали жители Пскова
Больше всего вопросов губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову во время прямой линии на телеканале «Россия 24» 28 января задали жители Пскова, сообщает официальный Telegram-канал региона.
Вопросы поступили из всех муниципальных районов. От жителей Пскова – 240, Псковского района – 82 и Великих Лук – 51. Также активно задавали вопросы жители Печорского района (33), Островского (31) и Гдовского (27). Меньше всего вопросов поступило из Локни – всего 2.
Все вопросы с прямой линии губернатора Псковской области находятся в работе.
Больше всего вопросов – 335 – пришлось на сферу здравоохранения, 271 вопрос был задан по линии социальной защиты, 221 обращение было связано с тарифами и энергетикой.