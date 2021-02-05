Больше всего вопросов губернатору во время прямой линии задали жители Пскова

16:41, 05 февраля 2021, ПАИ

Больше всего вопросов губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову во время прямой линии на телеканале «Россия 24» 28 января задали жители Пскова, сообщает официальный Telegram-канал региона.

Вопросы поступили из всех муниципальных районов. От жителей Пскова – 240, Псковского района – 82 и Великих Лук – 51. Также активно задавали вопросы жители Печорского района (33), Островского (31) и Гдовского (27). Меньше всего вопросов поступило из Локни – всего 2.

Все вопросы с прямой линии губернатора Псковской области находятся в работе.

Больше всего вопросов – 335 – пришлось на сферу здравоохранения, 271 вопрос был задан по линии социальной защиты, 221 обращение было связано с тарифами и энергетикой.



