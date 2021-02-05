0
11:47
Судьба Пустошкинского хлебокомбината решится 5 февраля
21:11
В бюджет Псковской области внесли поправки на текущий год
18:38
На территории исторического парка «Россия – моя история» в Пскове построят выставочное пространство
11:51
Что мне ваша заграница: псковский туроператор — о способах выжить в пандемию и альтернативных видах отдыха
18:15
Правительство поддержит электронные СМИ и социально значимые сайты
23:47
В Псковской области началась экономическая перепись малого бизнеса
22:13
Путин подписал указ о новых выплатах россиянам
Еще новости
Экономика

4 млн получит псковский детский сад № 6 на оснащение нового помещения

4 млн рублей получит детский сад № 6 на оснащение вновь открываемого дошкольного учреждения по улице Алехина, 22 в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Увеличить бюджетных ассигнований учреждению согласовали члены комитета по стратегическому планированию и бюджетной политике Псковской городской Думы в ходе заседания 5 февраля. Обсуждался вопрос об изменениях в бюджете города Пскова на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, предложенные администрацией города.

Начальник финансового управления администрации Пскова Тамара Винт добавила, что предлагается также направить дополнительные средства на устройство, техобслуживание и реконструкцию светофорных объектов — всего около 10 млн рублей.

Кроме того, она рассказала, что к перечню предложенных изменений добавилась необходимость погашения задолженности перед подрядчиком, который провел благоустройство территории у памятного знака академику Исааку Кикоину на сумму 1,6 млн рублей.

Члены комитета проголосовали за то, чтобы рекомендовать главе города включить данный вопрос в повестку дня очередной сессии Псковской городской Думы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Где вам удобнее заниматься спортом?

Проголосовать >>>

Судьба Пустошкинского хлебокомбината решится 5 февраля
05 февраля 2021
Судьба Пустошкинского хлебокомбината решится 5 февраля
В бюджет Псковской области внесли поправки на текущий год
04 февраля 2021
В бюджет Псковской области внесли поправки на текущий год
На территории исторического парка «Россия – моя история» в Пскове построят выставочное пространство
04 февраля 2021
На территории исторического парка «Россия – моя история» в Пскове построят выставочное пространство
Правительство поддержит электронные СМИ и социально значимые сайты
03 февраля 2021
Правительство поддержит электронные СМИ и социально значимые сайты
В Псковской области началась экономическая перепись малого бизнеса
02 февраля 2021
В Псковской области началась экономическая перепись малого бизнеса
Путин подписал указ о новых выплатах россиянам
01 февраля 2021
Путин подписал указ о новых выплатах россиянам
Более 8 млн россиян застраховались от коронавируса
01 февраля 2021
Более 8 млн россиян застраховались от коронавируса
С 1 февраля зарплаты всех работающих россиян увеличатся на размер инфляции
31 января 2021
С 1 февраля зарплаты всех работающих россиян увеличатся на размер инфляции

Идет загрузка...