4 млн получит псковский детский сад № 6 на оснащение нового помещения

17:24, 05 февраля 2021, ПАИ

4 млн рублей получит детский сад № 6 на оснащение вновь открываемого дошкольного учреждения по улице Алехина, 22 в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Увеличить бюджетных ассигнований учреждению согласовали члены комитета по стратегическому планированию и бюджетной политике Псковской городской Думы в ходе заседания 5 февраля. Обсуждался вопрос об изменениях в бюджете города Пскова на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, предложенные администрацией города.

Начальник финансового управления администрации Пскова Тамара Винт добавила, что предлагается также направить дополнительные средства на устройство, техобслуживание и реконструкцию светофорных объектов — всего около 10 млн рублей.

Кроме того, она рассказала, что к перечню предложенных изменений добавилась необходимость погашения задолженности перед подрядчиком, который провел благоустройство территории у памятного знака академику Исааку Кикоину на сумму 1,6 млн рублей.

Члены комитета проголосовали за то, чтобы рекомендовать главе города включить данный вопрос в повестку дня очередной сессии Псковской городской Думы.