0
19:52
Дновские подростки избили сверстника второго февраля и сняли побои на видео
18:41
#Опросник ПАИ: Довольны ли вы уборкой снега
18:40
Великолучанка пожаловалась губернатору на отсутствие в городе детского окулиста и получила ответ из областного комитета здравоохранения
17:47
Шесть псковичей стали членами Русского географического общества
16:49
Штаб-квартиру Русского географического общества откроют в Пскове
16:46
Карты, компас, два корабля – ПАИ-live с Сергеем Корлыхановым
16:41
Больше всего вопросов губернатору во время прямой линии задали жители Пскова
Еще новости
Общество

Новый вид кредитов на оплату судебных расходов может появиться в России

В России может появиться новый вид кредитов — ссуда на судебные расходы. Соответствующий законопроект сейчас изучают в Совете Федерации, пишет «Российская газета».

Кредит смогут получить граждане, не имеющие средств на оплату услуг адвоката. Если истец выиграет дело, он будет обязан выплатить кредитору оговоренное вознаграждение.

 «Такое партнерство многими экспертами оценивается положительно, поскольку способствует как росту качества рассмотрения судебных споров, так и повышению качества юридических услуг», — уверен член комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Олег Цепкин.

Председатель комитета Андрей Клишас поручил проработать вопрос судебного финансирования.
 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Где вам удобнее заниматься спортом?

Проголосовать >>>

Дновские подростки избили сверстника второго февраля и сняли побои на видео
05 февраля 2021
Дновские подростки избили сверстника второго февраля и сняли побои на видео
#Опросник ПАИ: Довольны ли вы уборкой снега
05 февраля 2021
#Опросник ПАИ: Довольны ли вы уборкой снега
Великолучанка пожаловалась губернатору на отсутствие в городе детского окулиста и получила ответ из областного комитета здравоохранения
05 февраля 2021
Великолучанка пожаловалась губернатору на отсутствие в городе детского окулиста и получила ответ из областного комитета здравоохранения
Шесть псковичей стали членами Русского географического общества
05 февраля 2021
Шесть псковичей стали членами Русского географического общества
Штаб-квартиру Русского географического общества откроют в Пскове
05 февраля 2021
Штаб-квартиру Русского географического общества откроют в Пскове
Карты, компас, два корабля – ПАИ-live с Сергеем Корлыхановым
05 февраля 2021
Карты, компас, два корабля – ПАИ-live с Сергеем Корлыхановым
Больше всего вопросов губернатору во время прямой линии задали жители Пскова
05 февраля 2021
Больше всего вопросов губернатору во время прямой линии задали жители Пскова
Морозный пик наступит в Псковской области на следующей неделе
05 февраля 2021
Морозный пик наступит в Псковской области на следующей неделе

Идет загрузка...