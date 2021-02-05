Новый вид кредитов на оплату судебных расходов может появиться в России
В России может появиться новый вид кредитов — ссуда на судебные расходы. Соответствующий законопроект сейчас изучают в Совете Федерации, пишет «Российская газета».
Кредит смогут получить граждане, не имеющие средств на оплату услуг адвоката. Если истец выиграет дело, он будет обязан выплатить кредитору оговоренное вознаграждение.
«Такое партнерство многими экспертами оценивается положительно, поскольку способствует как росту качества рассмотрения судебных споров, так и повышению качества юридических услуг», — уверен член комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Олег Цепкин.
Председатель комитета Андрей Клишас поручил проработать вопрос судебного финансирования.