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Общество

В Псковской области пропал 22-летний инвалид третьей группы

22-летний инвалид третьей группы пропал в Псковской области. Дмитрий Калюшин ушёл из дома 13 января 2021 года, пишет газета «Струги».

Пропавший уроженец Пскова зарегистрирован по адресу: Струги Красные, улица Мелиораторов, 9. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 20 лет, рост 165-170 сантиметров, худощавый, тип лица европейский, является инвалидом третьей группы. Был одет в куртку серого цвета, штаны тёмного цвета и ботинки чёрного цвета.

Если вы что-либо знаете о местонахождении пропавшего, просьба сообщить по телефонам: ДЧ 8(81132)52-875, ОУР – 89990938482.

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