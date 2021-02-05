#Опросник ПАИ: Довольны ли вы уборкой снега

18:41, 05 февраля 2021, ПАИ

Зима крепко взяла за горло городскую среду. Если для простого человека это, скорее, плюс, то для сотрудников коммунальной службы это большой вызов. Довольны ли люди уборкой снега? Мы не стали гадать и спросили напрямую. Ответы собраны в нашем опроснике.





Погода – вещь прекрасная, но порой суровая и непредсказуемая. Бороться с последствиями дождя или – в нашем случае – снегопада, довольно непросто. Невозможно поставить на паузу транспортное движение, остановить на время снегопад или выселить микрорайон для устранения последствий. В некоторых случаях коммунальщики предупреждают о работах, но не всегда к этому прислушивается население. Снег нужно убрать, а машины стоят. Ко всему прочему трудно игнорировать споры о методах. Одни говорят: «Посыпать песком», – вторые: «Не нужно, летом будет много грязи». Соль тоже вызывает противоречия: метод эффективный, но для машин опасный.

Правда состоит и в том, что сколько бы техники ни участвовало в уборке, порой бывает такое количество осадков, что каждый квадратный метр даётся с большим трудом.

Среди опрошенных большинство довольно работой. Есть определённые замечания в плане сроков и уборки дворов (об этом уже сказано выше). Центр города в порядке, пригород освоен не полностью. Удалось поговорить и с жительницей частного сектора: «У нас не убирают совсем», – говорит женщина. Почему так происходит, она рассказать не смогла. О том, как они решают эту проблему, сказала просто: «Никак». В городе тоже есть места, покрытые сугробами, люди жалуются. Ответ на вопрос «почему?» оставим компетентным людям.

Однозначно стоит поблагодарить работников служб за работу. Будем надеяться, что все недочёты будут устранены. А пока будем радоваться настоящей зимней погоде.