Великолучанка пожаловалась губернатору на отсутствие в городе детского окулиста и получила ответ из областного комитета здравоохранения

18:40, 05 февраля 2021, ПАИ

Жительница Великих Лук Марина Ячменева обратилась на сайт губернатора с жалобой на отсутствие деского окулиста. Её трехлетнему ребёнку понадобилось обследование. Об этом пишет сайт luki.ru.

«У нас в городе Великие Луки в детской поликлинике такого врача вообще нет. Оказывается, врач приезжает из Тверской области один раз в месяц, и очередь к нему расписана на 3-4 месяца вперёд», – писала Марина.

Ситуация усугубилась тем, что и этот врач с 1 января находится на больничном.

«С 07.09.2019 по настоящее время офтальмологическая помощь детям поликлиники осуществляется силами внешнего совместителя – врача-офтальмолога из Торопца – один раз в неделю по предварительной записи. Срок ожидания составляет до трёх месяцев», – ответила великолучанке председатель областного комитета по здравоохранению Марина Гаращенко.

Марина Гаращенко сообщила, что с 1 января врач находится на больничном, и предложила пройти плановую консультацию в консультативной поликлинике детской областной клинической больницы. С 9 января по 31 декабря 2020 года был заключён договор на оказание платных услуг офтальмолога с ООО «ЛДЦ «Семейный доктор». Приём пяти-семи детей проводился один раз в неделю. В 2021 году договор не заключён в связи с личным отказом врача-окулиста.

Администрация детской больницы решает вопрос о привлечении специалиста из других медицинских центров.

«В случае неотложных состояний дети направляются в Великолукскую детскую городскую больницу или в офтальмологическое отделение Великолукской межрайонной больницы», – заключила Марина Гаращенко.