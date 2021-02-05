Telegram стал самым скачиваемым неигровым приложением в мире, обогнав TikTok

18:53, 05 февраля 2021, ПАИ

Telegram стал самым загружаемым неигровым приложением в мире в январе 2021 года с более чем 63 миллионами установок, что в 3,8 раза превышает количество загрузок в январе 2020 года. Такой статистикой удивил ТАСС. Страны с наибольшим количеством установок Telegram – это Индия (24 %) и Индонезия (10 %). Приблизительные данные о загрузке приложений взяты с платформы Sensor Tower Store Intelligence.

В прошлом месяце TikTok стал вторым по размеру неигровым приложением в мире – около 62 миллионов установок. Страны с наибольшим количеством установок TikTok – Китай с Douyin (17 %) и США (10 %).

Signal, Facebook и WhatsApp замыкают пятёрку самых установленных неигровых приложений в мире за месяц.

На ​рост популярности Telegram и Signal повлияло изменение политики конфиденциальности WhatsApp: пользователи искали альтернативы, так как компания объявила, что будет обмениваться собираемыми данными с Facebook. В начале января Sensor Tower сообщила, что количество загрузок Signal выросло на 4200 % за неделю, а Telegram – на 91 %.