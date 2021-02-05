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Экономика

Санкт-Петербург покоряют псковские гончарные изделия

Подарить такую красоту огромная радость. Фото Вконтакте

 

Завод «Псковский гончар» представил на выставке-ярмарке «Невский ларец» в Санкт-Петербурге местную продукцию. Выставка проходит с 5 по 7 февраля включительно. Об этом завод сообщает в своём аккаунте в соцсети.

Завод входит в число предприятий народных художественных промыслов России. Он сохраняет и развивает ручную ангобную роспись и кистевую подглазурную роспись керамических изделий. Сегодня компания расширяет линейку выпускаемой продукции за счёт работы гончарного участка (изделия с молочением) и выпуска фаянсовых изделий с подглазурной росписью.

«Невский ларец» – это событие, которое за три дня объединяет между собой профессиональную и творческую площадки для своих участников и гостей, где специалисты отрасли смогут продемонстрировать богатейшую палитру народных промыслов со всех регионов страны. Производители используют площадку, чтобы вывести свои продукты на рынок Северо-Западного региона, а гости выставки приобретают эксклюзивные подарки ручной работы от знаменитых брендов народного искусства. Свои лучшие изделия представляют всемирно известные центры народного искусства.

Скоро завод «Псковский гончар» примет участие во всероссийской ярмарке мастеров в Москве. Это будет в конце марта. 

 

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