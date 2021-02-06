Эпидситуация в Псковской области продолжает выравниваться

15:12, 06 февраля 2021, ПАИ

Эпидситуация в Псковской области продолжает выравниваться. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в видеообращении к жителям региона на своей странице в Instagram.

«Только на прошлой неделе снижение числа заболевших составило почти 30 %. Ежесуточно добавляется меньше двухсот, а иногда меньше ста новых случаев. И что особенно важно, выздоровевших при этом стабильно гораздо больше», – подчеркнул глава региона.

Он отметил, что некоторые обратили внимание на изменение темпов тестирования – нередко их менее 1000 в сутки. «Это тоже следствие улучшения ситуации – сейчас просто нет такого количества контактных и пациентов с ОРВИ», – пояснил Михаил Ведерников.

Но, по его словам, есть и негативная сторона: практически каждый день увеличивается статистика смертей от COVID-19. «Это приходят отчёты об умерших с пика заболевания, и число уже действительно высокое. Дал поручение разобраться с каждым летальным случаем на предмет возможных нарушений – каждая история болезни будет детально исследована и проанализирована», – рассказал глава региона.

О результатах этой работы он пообещал отдельно проинформировать. «Приношу искренние соболезнования родным и близким умерших», – заключил губернатор.