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Общество

Эпидситуация в Псковской области продолжает выравниваться

Эпидситуация в Псковской области продолжает выравниваться. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в видеообращении к жителям региона на своей странице в Instagram.

«Только на прошлой неделе снижение числа заболевших составило почти 30 %. Ежесуточно добавляется меньше двухсот, а иногда меньше ста новых случаев. И что особенно важно, выздоровевших при этом стабильно гораздо больше», – подчеркнул глава региона.

Он отметил, что некоторые обратили внимание на изменение темпов тестирования – нередко их менее 1000 в сутки. «Это тоже следствие улучшения ситуации – сейчас просто нет такого количества контактных и пациентов с ОРВИ», – пояснил Михаил Ведерников.

Но, по его словам, есть и негативная сторона: практически каждый день увеличивается статистика смертей от COVID-19. «Это приходят отчёты об умерших с пика заболевания, и число уже действительно высокое. Дал поручение разобраться с каждым летальным случаем на предмет возможных нарушений – каждая история болезни будет детально исследована и проанализирована», – рассказал глава региона.

О результатах этой работы он пообещал отдельно проинформировать. «Приношу искренние соболезнования родным и близким умерших», – заключил губернатор.

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