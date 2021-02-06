0
15:41
Михаил Ведерников опубликовал новое видеообращение к жителям региона
15:39
Михаил Ведерников – о создании штаб-квартиры РГО в Пскове: Это большая честь
15:38
Михаил Ведерников: Псковичи не верят в теории заговора и активно прививаются от COVID-19
15:12
Эпидситуация в Псковской области продолжает выравниваться
14:49
Названы самые заражённые COVID-19 районы Псковской области
12:23
ПсковГУ присоединится к всероссийскому флешмобу «Снова в науку»
11:40
Два новых очага COVID-19 выявлены в Псковской области
Еще новости
Общество

Обращения по поводу цифровой подписи прокомментировал губернатор Псковской области

Систематические обращения по поводу отсутствия живой подписи под публикуемыми документами прокомментировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в видеообращении к жителям региона на своей странице в Instagram.

Он напомнил, что во всей стране десять лет действует электронный документооборот. Электронная, она же цифровая, подпись имеет такую же юридическую силу, как и живая. Это регламентирует 63-й федеральный закон «Об электронной подписи».

«Можете зайти на официальный интернет-портал правовой информации и убедиться, что все органы власти и президент размещают законодательные акты в аналогичном виде. У нас в свою очередь действует такой же портал pravo.pskov.ru – там всё публикуется официально», – отметил Михаил Ведерников.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Где вам удобнее заниматься спортом?

Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Видеообращения губернатора к жителям Псковской области
Михаил Ведерников опубликовал новое видеообращение к жителям региона Псковский ансамбль гусляров «Лель» снова получил президентский грант Михаил Ведерников: Псковичи не верят в теории заговора и активно прививаются от COVID-19 Губернатор: В Псковской области есть инфекционная служба высочайшего класса Обращения по поводу цифровой подписи прокомментировал губернатор Псковской области Изменения в противокоронавирусный указ в Псковской области рассмотрят через неделю Эпидситуация в Псковской области продолжает выравниваться Михаил Ведерников записал новое видеообращение к жителям Псковской области Губернатор – о Днях пушкинской поэзии: Это будет мероприятие всероссийского уровня Михаил Ведерников призвал псковичей не вестись на политические манипуляции
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Михаил Ведерников опубликовал новое видеообращение к жителям региона
06 февраля 2021
Михаил Ведерников опубликовал новое видеообращение к жителям региона
Михаил Ведерников – о создании штаб-квартиры РГО в Пскове: Это большая честь
06 февраля 2021
Михаил Ведерников – о создании штаб-квартиры РГО в Пскове: Это большая честь
Михаил Ведерников: Псковичи не верят в теории заговора и активно прививаются от COVID-19
06 февраля 2021
Михаил Ведерников: Псковичи не верят в теории заговора и активно прививаются от COVID-19
Эпидситуация в Псковской области продолжает выравниваться
06 февраля 2021
Эпидситуация в Псковской области продолжает выравниваться
Названы самые заражённые COVID-19 районы Псковской области
06 февраля 2021
Названы самые заражённые COVID-19 районы Псковской области
ПсковГУ присоединится к всероссийскому флешмобу «Снова в науку»
06 февраля 2021
ПсковГУ присоединится к всероссийскому флешмобу «Снова в науку»
Два новых очага COVID-19 выявлены в Псковской области
06 февраля 2021
Два новых очага COVID-19 выявлены в Псковской области
В Псковской области за сутки от коронавируса вылечилось почти в 3,5 раза больше человек, чем заболело
06 февраля 2021
В Псковской области за сутки от коронавируса вылечилось почти в 3,5 раза больше человек, чем заболело

Идет загрузка...