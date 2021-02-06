Обращения по поводу цифровой подписи прокомментировал губернатор Псковской области

15:23, 06 февраля 2021, ПАИ

Систематические обращения по поводу отсутствия живой подписи под публикуемыми документами прокомментировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в видеообращении к жителям региона на своей странице в Instagram.

Он напомнил, что во всей стране десять лет действует электронный документооборот. Электронная, она же цифровая, подпись имеет такую же юридическую силу, как и живая. Это регламентирует 63-й федеральный закон «Об электронной подписи».

«Можете зайти на официальный интернет-портал правовой информации и убедиться, что все органы власти и президент размещают законодательные акты в аналогичном виде. У нас в свою очередь действует такой же портал pravo.pskov.ru – там всё публикуется официально», – отметил Михаил Ведерников.