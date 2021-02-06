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Общество

Михаил Ведерников: Псковичи не верят в теории заговора и активно прививаются от COVID-19

Псковская область отличилась низкой долей людей, которые отказываются от вакцинации от коронавируса из-за веры в различные теории заговора, и очень высоким процентом желающих защитить себя от болезни. Об этом заявил губернатор Михаил Ведерников в видеообращении к жителям региона на своей странице в Instagram.

«Отдельно, пользуясь случаем, хочу поблагодарить вас за рациональный подход к вакцинации. На неделе компания «Тазерос», которая специализируется на аналитике данных соцсетей и мессенджеров, опубликовала анализ отношения жителей регионов России к прививке от коронавируса», – рассказал Михаил Ведерников.

По его словам, чтобы ускорить выход из режима ограничений, нужно сделать всё возможное для ускоренного прохождения массовой вакцинации от коронавируса. Губернатор отметил, что все условия для этого есть: в регионе работают 23 прививочных пункта, а до конца февраля откроется ещё семь. Уже более четырёх тысяч человек получили первую прививку. «Это немало, но темпы нужно продолжать наращивать для скорейшего выхода из режима ограничений», – добавил глава региона.

Он напомнил, что записаться можно не только по номеру единой диспетчерской службы, но и через портал госуслуг.

«Спасибо вам за разумное отношение к своему здоровью!» – обратился Михаил Ведерников к жителям региона.

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