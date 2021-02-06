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Михаил Ведерников – о создании штаб-квартиры РГО в Пскове: Это большая честь

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников прокомментировал первое заседание попечительского совета Псковского регионального отделения Русского географического общества. «Событие для региона действительно важное, особенно учитывая наши исторические связи с обществом», – заявил он в еженедельном видеообращении к жителям региона на своей странице в Instagram.

Глава региона отметил, что 175 лет назад среди первых учредителей РГО был уроженец Пскова – легендарный мореплаватель и полярный исследователь адмирал Фердинанд Врангель.

«Сегодня это наследие мы используем для развития сферы науки и образования. Нам удалось заручиться поддержкой руководства РГО – и в Пскове появится первая региональная штаб-квартира общества вне Москвы и Санкт-Петербурга», – заметил Михаил Ведерников. Она будет располагаться в башне одного из блоков кампуса ПсковГУ.

«Это большая честь, учитывая, что председателем попечительского совета общества является сам президент, а возглавляет РГО министр обороны Сергей Шойгу», – подчеркнул губернатор.

По его словам, вместе с Русским географическим обществом запланирован к реализации ряд амбициозных идей. Ключевым символическим мероприятием, учитывая историческую ретроспективу, станет создание музея Арктики и Антарктики. «Это большой проект, который станет дополнительной точкой притяжения туристов и сформирует вокруг себя совершенно новое поле смыслов. Верю, что он вдохновит многих молодых исследователей на новые подвиги в сфере покорения полярных широт», – заключил глава региона.

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