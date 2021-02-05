Австралийские учёные предложили строить дороги из использованных медицинских масок

22:18, 05 февраля 2021, ПАИ

Учёные Королевского технологического института в Мельбурне нашли применение использованным одноразовым маскам, ведь в день люди выкидывают около 6,8 млн штук, пишет Fast Company со ссылкой на исследование в журнале Science of the Total Environment.

Они предлагают смешать измельчённые маски с переработанным бетоном – его делают из отходов от снесённых зданий. Смесь может сделать дороги прочнее, пластичнее и гибче, чем просто использование переработанного бетона, заявляют учёные.

Причина в том, что в одноразовых масках есть пластик, в частности полипропилен, который трудно разлагается, указывают исследователи. Они также объясняют, что полипропиленовые волокна в масках усиливают связи между частицами щебня, что делает дорогу прочнее.

Как говорит руководитель эксперимента профессор Джи Ли, бетон, смешанный с масками, можно использовать в двух из четырёх слоёв дороги. Для прокладки двухполосной дороги протяжённостью 0,62 мили (или 1 км) потребуется около 3 млн масок для лица – это 93 тонны отходов.

Использование смеси снизит затраты при строительстве на 30 %, указывают исследователи. Только добыча бетона из карьера стоит около $50 за тонну, а стоимость переработанного бетона составляет около $26. Учитывая затраты на сбор и дезинфекцию масок, готовая смесь может стоить от $32 до $78 за тонну, объясняет Ли.

Для эксперимента исследователи взяли неиспользованные маски для лица из-за ограничений на фоне коронавируса, установленных лабораторией. Тем не менее Джи Ли объясняет, что есть способы, чтобы отделить маски от других отходов. По его словам, для этого можно использовать классификатор воздуха: его применяют в центрах вторичной переработки для сортировки материалов.

Увеличение числа одноразовых масок из-за пандемии в ООН называют «токсичной проблемой». Организация подсчитала, что 75 % использованных масок и других похожих средств защиты от коронавируса попадут на свалки или окажутся в океанах.