Умер звезда «Поющих в терновнике» оскароносный Кристофер Пламмер

22:41, 05 февраля 2021, ПАИ

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В возрасте 91 года скончался Кристофер Пламмер. Актёр умер дома в Коннектикуте в окружении семьи, сообщает ТАСС.

«Крис был уникальным человеком, который глубоко любил и уважал свою профессию. Он обладал прекрасными старомодными манерами, самоиронией, а его слова звучали как музыка», – сказал менеджер Пламмера Лу Питт.

Пламмер родился в 1929 году в Торонто. Его актёрская карьера началась в театре. Свою первую серьёзную роль он сыграл в нью-йоркской постановке пьесы Сомерсета Моэма «Верная жена». Позже он участвовал в таких спектаклях, как «Юлий Цезарь», «Генрих V» и «Гамлет».

Пламмер больше всего известен по фильмам «Игры разума», «Звуки музыки», «Человек, который хотел быть королём», «12 обезьян», «Дом у озера» и «Девушка с татуировкой дракона». В 1970 году он снялся в историческом эпике Сергея Бондарчука «Ватерлоо».

В 2012-м Пламмер получил «Оскар» за роль в драмеди «Начинающие» и стал самым пожилым актёром, награждённым академией.

В числе последних фильмов, в которых снимался Пламмера, – детектив «Достать ножи» и триллер «Все деньги мира», где он сыграл нефтяного магната Жана Пола Гетти.