0
23:13
В Псково-Печерском монастыре нашли «печуру»
22:41
Умер звезда «Поющих в терновнике» оскароносный Кристофер Пламмер
22:18
Австралийские учёные предложили строить дороги из использованных медицинских масок
21:37
О резонансных делах и специфике работы в приграничном регионе – в интервью с прокурором Псковской области
21:26
В Пскове прошло заседание попечительского совета Псковского регионального отделения Русского географического общества
21:14
Похищенные фашистами иконы вернулись в Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь
19:52
Дновские подростки избили сверстника второго февраля и сняли побои на видео
Еще новости
Общество

Умер звезда «Поющих в терновнике» оскароносный Кристофер Пламмер

Умер оскароносный актёр Крис Пламмер. Фото © EPA-EFE/EUGENE GARCIA

 

В возрасте 91 года скончался Кристофер Пламмер. Актёр умер дома в Коннектикуте в окружении семьи, сообщает ТАСС.

«Крис был уникальным человеком, который глубоко любил и уважал свою профессию. Он обладал прекрасными старомодными манерами, самоиронией, а его слова звучали как музыка», – сказал менеджер Пламмера Лу Питт. 

Пламмер родился в 1929 году в Торонто. Его актёрская карьера началась в театре. Свою первую серьёзную роль он сыграл в нью-йоркской постановке пьесы Сомерсета Моэма «Верная жена». Позже он участвовал в таких спектаклях, как «Юлий Цезарь», «Генрих V» и «Гамлет».

Пламмер больше всего известен по фильмам «Игры разума», «Звуки музыки», «Человек, который хотел быть королём», «12 обезьян», «Дом у озера» и «Девушка с татуировкой дракона». В 1970 году он снялся в историческом эпике Сергея Бондарчука «Ватерлоо».

В 2012-м Пламмер получил «Оскар» за роль в драмеди «Начинающие» и стал самым пожилым актёром, награждённым академией.

В числе последних фильмов, в которых снимался Пламмера, – детектив «Достать ножи» и триллер «Все деньги мира», где он сыграл нефтяного магната Жана Пола Гетти.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Где вам удобнее заниматься спортом?

Проголосовать >>>

05 февраля 2021
В Псково-Печерском монастыре нашли «печуру»
Умер звезда «Поющих в терновнике» оскароносный Кристофер Пламмер
05 февраля 2021
Умер звезда «Поющих в терновнике» оскароносный Кристофер Пламмер
Австралийские учёные предложили строить дороги из использованных медицинских масок
05 февраля 2021
Австралийские учёные предложили строить дороги из использованных медицинских масок
В Пскове прошло заседание попечительского совета Псковского регионального отделения Русского географического общества
05 февраля 2021
В Пскове прошло заседание попечительского совета Псковского регионального отделения Русского географического общества
Похищенные фашистами иконы вернулись в Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь
05 февраля 2021
Похищенные фашистами иконы вернулись в Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь
Дновские подростки избили сверстника второго февраля и сняли побои на видео
05 февраля 2021
Дновские подростки избили сверстника второго февраля и сняли побои на видео
#Опросник ПАИ: Довольны ли вы уборкой снега
05 февраля 2021
#Опросник ПАИ: Довольны ли вы уборкой снега
Великолучанка пожаловалась губернатору на отсутствие в городе детского окулиста и получила ответ из областного комитета здравоохранения
05 февраля 2021
Великолучанка пожаловалась губернатору на отсутствие в городе детского окулиста и получила ответ из областного комитета здравоохранения

Идет загрузка...