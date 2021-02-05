Митрополит Псковский и Порховский Тихон совершил Божественную литургию в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре

22:56, 05 февраля 2021, ПАИ

5 февраля 2021 года, в 15-ю годовщину отшествия ко Господу архимандрита Иоанна (Крестьянкина), митрополит Псковский и Порховский Тихон совершил Божественную литургию в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре.Об этом пишет паблик митрополита Тихона в соцсети «ВКонтакте».

Его высокопреосвященству сослужили: архимандрит Филарет (Кольцов), насельник Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря; протоиерей Андрей Вахрушев, секретарь Псковского епархиального управления; архимандрит Спиридон (Иващенко), наместник Свято-Благовещенской Никандровой пустыни; иеромонах Всеволод (Сиканов), наместник Иоанно-Богословского Савво-Крыпецкого монастыря; иеромонах Прохор (Андрейчук), благочинный Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря; протоиерей Владимир Семиндяев, благочинный Печорского округа епархии; клирики Псковской епархии; гости обители в священном сане.

Песнопения литургии исполнили братский хор монастыря под управлением инока Олега (Гладышева) и хор под управлением диакона Александра Амерханова. На богослужении молились многочисленные прихожане и паломники.

Перед началом богослужения торжественным крестным ходом в Михайловский собор обители были принесены возвращённые монастырю старинные минейные иконы, написанные в XVIII веке печорскими мастерами. Обращаясь к богомольцам, митрополит Тихон подчеркнул, что возвращение святынь – радость для обители и это дело насельники монастыря продолжают со времён наместничества архимандрита Алипия (Воронова).

Затем псковский владыка удостоил права ношения подрясников учащихся первого курса заочного отделения СПбДА при Псково-Печерском монастыре.

После запричастного стиха митрополит Тихон обратился к собравшимся с архипастырским словом.

По окончании богослужения была совершена заупокойная лития по приснопоминаемому старцу обители архимандриту Иоанну (Крестьянкину). Лития также была совершена у могилы старца в Богом зданных пещерах Псково-Печерского монастыря.