Военно-историческое общество обвинило ведущего радиостанции «Эхо Москвы» Александра Невзорова в реабилитации нацизма

23:32, 05 февраля 2021, ПАИ

Российское военно-историческое общество (РВИО) попросило Генпрокуратуру проверить высказывание Александра Невзорова на предмет нарушения пункта 2 статьи 354.1 УК («Реабилитация нацизма»). Об этом говорится на сайте РВИО.

Историческое общество возмутилось словами радиоведущего о Зое Космодемьянской, сказанными во время передачи «Невзоровские среды» на «Эхе Москвы». Невзоров назвал партизанку «фанатиком, исполняющим преступный приказ» во время обсуждения фильма «Зоя», недавно вышедшего в прокат. По мнению радиоведущего, никакой заслуги в действиях партизанки нет.

Общественная организация попросила Генпрокуратуру провести проверку «по факту распространения Невзоровым А. Г. заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, совершённого с использованием средств массовой информации», и привлечь его к уголовной ответственности.

В 1941 году 18-летняя Зоя Космодемьянская в составе группы советских диверсантов была заброшена в тыл немецких войск под Москвой. По приказу Сталина им было поручено сжечь десять подмосковных деревень. Немцы поймали Космодемьянскую, пытали и казнили через повешение. Посмертно девушку наградили званием Героя Советского Союза.

Журналист Александр Невзоров прокомментировал инцидент. Он назвал это «доносом на высшем уровне» и заявил, что его обвиняют «в недостатке бездумного почтения к мифам сталинской пропаганды».

«Я ни каяться, ни извиняться не буду», – подчеркнул Невзоров в своём посте в Instagram.

