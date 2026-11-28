Россиянам объяснили, будет ли 30 декабря сокращённым рабочим днем

17:59, 28 ноября 2026, ПАИ

Предновогодний день 30 декабря 2026 года при пятидневной рабочей неделе останется полноценным рабочим днём без сокращения на один час. Об этом РИА Новости сообщила исполняющая обязанности директора департамента по работе с персоналом Российского общества «Знание» Яна Ярхина.

​Как объяснила специалист, продолжительность рабочего времени уменьшается перед официальными праздниками, однако предпраздничным считается только тот день, который непосредственно предшествует нерабочему праздничному дню.

​Несмотря на то что четверг, 31 декабря 2026 года, станет выходным в связи с переносом с воскресенья, 4 января, эта дата юридически не относится к государственным праздникам. В связи с этим предшествующая ему среда, 30 декабря, не подпадает под нормативное сокращение.